Zevensterrenhotel Burj Al Arab

In elke kamer ligt een goudkleurige iPad. Je kan er kiezen uit 17 verschillende types van hoofdkussen en het legertje butlers lijkt zo uit de succesreeks ‘Downton Abbey’ te komen. Ze weten nog wat het inhoudt om iemand zonder vragen te bedienen. Het is dagelijkse kost in de Burj Al Arab, het hotel in Dubai dat zichzelf zeven sterren toekent. En niemand van de bekende klanten zoals Claudia Schiffer of Roger Federer die dat zal tegenspreken.

Het hotel opende de deuren in 1999, op een vers opgespoten privé-eiland voor de kust van Dubai, en is alleen toegankelijk via een privé-brug of per helikopter. Luxe, elegantie, rijkdom en elegantie, daar moet de Burj Al Arab voor staan. Speciaal voor de vijftiende verjaardag van het hotelpaleis kreeg een cameraploeg toelating het personeel en hun werk te volgen. Met 1500 zijn ze.

Burj Al Arab - Het zevensterrenhotel, dinsdag 2 mei in Telefacts.