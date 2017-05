Wittekerke afl.8

Arne is woedend omdat Moesj blijft volhouden dat ze zwanger van hem is en hij neemt tijdelijk zijn intrek in De Schorre. Max geeft hem de raad om niet te snel conclusies te trekken en zijn vruchtbaarheid nog eens te laten testen. Frank heeft het niet onder de markt nu hij er alleen voor staat in de surfclub. Kevin ziet Zapata terug in Wittekerke. Sinds het klimavontuur durft Jasper niet meer te hopen dat hij Veerles hart kan winnen. En Kevins amoureuze raad kan hij missen als kiespijn. Lotte en Celine vergezellen hun vader op zijn onderhandelingsetentje met Leen.