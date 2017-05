Wittekerke afl.6

Zapata is overstuur wanneer haar vader haar opzoekt in De Schorre. Door deze heftige reactie gaat Leen twijfelen of ze er wel goed aan heeft gedaan om Ivo in te lichten. Jasper wil Veerle verrassen met een etentje, maar hij kan de recepten uit het kookboek niet ontcijferen. Moesj doet een zwangerschapstest. Julia en Leen zetten hun beste beentje voor tijdens de spaghettislag. De vaste klanten van de surfclub appreciëren het niet dat ze niet welkom zijn omdat Frank in de zaak een chique receptie heeft georganiseerd.