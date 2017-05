Wittekerke afl.5

Arne en Moesj zijn klaar voor de volgende stap in hun relatie. Jasper verhuist zijn spulletjes naar de woning van Kevin en Veerle. Zapata is uitgeput teruggekeerd naar De Schorre, waar ze zich opsluit in het hotelgedeelte. Leen vreest dat het tienermeisje met een depressie kampt en ze vraagt Veerle om raad. Julia en Leen willen weten wie van hen twee de beste spaghetti maakt en ze besluiten een spaghettislag in De Schorre te organiseren. Frank wil nog steeds nieuw bloed aantrekken in de surfclub en hij pleit bij Georges en Jean-Paul om de drink van de beheerraad van het ziekenhuis in zijn zaak te organiseren.