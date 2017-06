Wittekerke afl.13

Veerle kan er zich niet mee verzoenen dat Jasper afstand neemt na haar liefdesverklaring. Georges verwijt Frank dat hij zijn werk in het ziekenhuis verwaarloost omdat hij voortdurend in de surfclub aan de slag is. En dan nog zonder resultaat, want de zaak trekt hoe langer hoe minder volk. Kevin overweegt plastische chirurgie. Celine heeft op het eerste gezicht haar halfzus Lotte in de armen gesloten, maar haar acties bewijzen het tegendeel. Arne is jaloers omdat Moesj met Billy naar de gynaecoloog is gegaan voor de eerste echo. Leen wil weten wat er aan de hand is met Zapata en ze bezoekt het meisje in het conservatorium.