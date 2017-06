Wittekerke afl.12

Jean-Paul en Lotte verhuizen hun spullen naar de woning van Celine. Voor Karen is dit een regelrechte slag in het gezicht. In De Schorre wordt het mislukte pianoconcert van Zapata druk besproken. Een bezorgde Leen wil met het tienermeisje gaan praten, maar ze komt niet verder dan de voordeur. Frank leert Julie cocktails shaken en komt daardoor beschonken op een vergadering in de kliniek. Moesj wil dat Arne en Billy mekaar beter leren kennen en ze stelt voor om met hun drietjes te gaan stappen. Veerle bekent aan Jasper dat ze verliefd op hem is en ze verzekert hem dat ze geen seks heeft gehad met Kevin.