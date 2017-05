Wittekerke afl. 4

Veerle, Leen en Robin zijn Zapata nog steeds niet op het spoor gekomen. Ze is de afgelopen dagen in geen enkele kroeg gesignaleerd. Arne voelt de grond onder zijn voeten wegzakken wanneer Kevin onthult dat hij wel al met Moesj naar bed is geweest. Frank drukt steeds meer zijn stempel op het reilen en zeilen in de surfclub. Na de wijnkwestie wil hij nu een kapitaalkrachtig publiek aantrekken. Rijke klanten is het laatste wat Jean-Paul in café Anker wil. Hij is vastbesloten de stamgasten van De Schorre in te pikken. Veerle en Kevin besluiten de leegstaande kamer in hun huis te verhuren. Jasper stelt zich meteen kandidaat.