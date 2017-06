Welkom Sandra Bekkari!

De populaire gezondheidsgoeroe Sandra Bekkari is hot. Ze staat al meer dan twee jaar onafgebroken in de boekentop 10 met haar Nooit Meer Diëten-reeks. En wordt gesmaakt door Vlaanderen omwille van haar toegankelijke keuken waar iedereen, ook kinderen, van houden. Reden genoeg voor VTM om met haar een nieuw tv programma te maken over koken en eten. Dat nieuwe programma zal vanaf het najaar elke weekdag in de vooravond bij VTM te zien zijn. Dat betekent dat Sofie Dumont even pauze houdt met haar programma ‘Sofie in de Keuken van…’. Zij zal de komende tijd aan nieuwe projecten voor VTM werken.

Davy Parmentier, creatief directief VTM: “We breiden onze foodiefamilie bij VTM uit. Met Sandra Bekkari halen we een experte in gezonde voeding binnen. Vlamingen willen lekker en gezond eten. Sandra weet de twee te combineren op een heel toegankelijke manier. We denken dat we met haar op tv een mooi verhaal kunnen schrijven. Sandra zal ons vanaf het najaar tips geven over gezond koken en populaire gerechten klaarmaken voor heel Vlaanderen.”

Sandra Bekkari: “Ondanks de 180 recepten die in mijn Nooit meer diëten-boeken staan, krijg ik iedere dag de vraag naar nog meer recepten. Ik vind het fantastisch dat ik nu nog veel meer mensen zal kunnen inspireren. En dat ik zal kunnen aantonen dat gezond eten ook echt lekker kan zijn. Gezond genieten, noem ik dat.”

Sofie Dumont werpt zich nu op nieuwe projecten. Davy Parmentier: “Als topchef heeft Sofie Dumont voor ons de afgelopen vijf jaar gekookt in de vooravond en met succes. We geven haar nu de ruimte om aan nieuwe projecten te werken voor ons.Met Sergio Herman, Sofie Dumont en Sandra Bekkari hebben we vanaf nu drie straffe talenten in huis die top zijn in hun vak en complementair in hun aanpak.”

Sofie Dumont: “Ik ben blij dat Sandra aan boord komt. Hoe meer er over koken en voeding op tv komt, hoe beter wat mij betreft. Zelf ben ik volop bezig met nieuwe projecten uit te werken. Maar daarover later meer.”