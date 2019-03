PREVIEW: "Ik ga daar NIET in!"

Hoe ver durft zijn ma te gaan wanneer ze uit haar comfortzone wordt gerukt? Dat is wat Niels wil weten. In India zegt de traditie dat wie zijn angsten wil overwinnen, over hete kolen moet lopen. Dat is dus wat Catherine te doen staat. Op haar verjaardag wordt ze door haar zoon immers op een heel bijzonder verjaardagscadeau getrakteerd: een uitstap naar de Karni Mata tempel, waar het krioelt van de ratten. “Het wordt een verjaardag die je nooit zal vergeten”, aldus Niels.