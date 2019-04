In Robs therapie tegen hoogtevrees heeft Dora meer overtuiging nodig. Paragliding aan een parachute van een hoge klif. “Gij hebt met me geen compassie”, klaagt Dora. Uiteindelijk geeft ze toe. Zolang het maar geen bungeespring is. “Ik ga toch niet mottig worden, daar?”, vraagt ze voor de sprong. Uiteindelijk geniet Dora van de sprong en het unieke uitzicht. Al zal ze zich nog tijdens de vlucht beklagen dat ze voor de sprong nog soep heeft gegeten.