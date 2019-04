Een steile beklimming voor mama Vanoudenhoven

Eerste bestemming is Reykjavik, en op de luchthaven moet Rob moeder duidelijk maken dat die stad niet in Zwitserland ligt. Want hun eerste stop is het land van vuur en ijs, IJsland. Met alle outdooractiviteiten de perfecte plek, denkt Rob, om zijn moeder van haar hoogtevrees en haar fobie voor diep water af te helpen. Te beginnen met een fikse gletsjerwandeling. Dora moet omhoog langs steile wanden, met een pikhouweel en spikes op haar bergschoenen. Op haar knieën, stapje voor stapje, heel traag maar vastberaden. Dora overwint haar angst en raakt boven. Terwijl zoonlief gewoon een pad naar boven neemt.