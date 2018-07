Weg Met Het Hokjesdenken

Een jaar geleden onstond er een inferno in de Grenfell toren in Londen. De woontoren van 24 verdiepingen brandde volledig uit en hierbij lieten 72 mensen het leven. Hoe kon dit gebeuren? Het gebouw bleek later absoluut niet brandveilig te zijn. De Grenfell toren, dinsdag in Telefacts Zomer om 22u00.