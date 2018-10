Enkele weken geleden boden we jullie hulp aan: wie met een deuntje in z'n hoofd zat, kon bellen naar Frances en het deuntje neuriën. Het team van Make Belgium Great Again ging dan op zoek naar de titel en artiest van jouw deuntje. Alleen is niet elk deuntje gevonden... We zoeken nog ééntje met als hints 'waterpas' en 'waar is mijn koe'. Wie kan helpen?