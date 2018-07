Wauters vs. Waes. Ofwel: twee vertrouwde TV-gezichten gaan de strijd met elkaar aan om tot het uiterste te gaan. Tien loodzware opdrachten bepalen wie dé strafste van de twee is.



In het programma krijgen Koen en Tom 10 mentaal en fysiek ongelooflijk zware proeven voorgeschoteld die hun uithoudingsvermogen enorm op de proef stellen.



Het beste uit Wauters vs. Waes vind je hieronder.

Het begint allemaal met de uitdaging die de naam van het programma zal bepalen.

Wanneer Koen de overwinning binnenhaalt, is het dus snel beslist.



Dan begint het echte werk eigenlijk nog maar pas, Tom en Koen moeten met de fiets van Bordeaux naar Parijs.



Dat verloopt niet altijd even vlot…

Daarna beslechten Wauters en Waes de strijd om het tweede punt met een Olympische moderne vijfkamp.

Wie kan koel blijven bij het domino zetten?

Koen en Tom gaan de uitdaging van 3 kampioenen aan.

De Cliff Diving Challenge is niet van de poes!

Koen en Tom voelen zich weer als echte padvinders op dropping.

Oefenen voor een carrièreswitch levert hilarische momenten op.

Wat gebeurt er wanneer je Koen en Tom onderwerpt aan helse folteringen?

Wauters en Waes ondervinden aan den lijve hoe het is om met een fysieke beperking te leven.

De beslissende strijd drijft hen echt tot het uiterste.

Zin gekregen om de hele reeks te herbekijken?