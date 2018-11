Een spelletje 'Wie is het?' kan toch niet zo heel moeilijk zijn? Voor Jan Leyers vanavond verloopt het toch niet van een leien dakje. Ze moeten op zoek naar de echte Emly Starr die in 1981 deelnam aan het Eurovisiesongfestival met haar nummer 'Samson'. Het concept (enkel ja/nee-vragen stellen) is Jan toch nog niet helemaal duidelijk.

Wat een Jaar! flitst om 20.30 terug naar het jaar 1981!