Nieuwe dagelijkse show: Wat een Dag

Wat een dag, nieuwe dagelijkse show met Davy Parmentier

Vanaf maandag 28 oktober sluiten we van maandag tot en met donderdag de televisieavond af met Wat een Dag, waarin tv-beest Davy Parmentier de tien leukste verhalen van de dag brengt. Hij ontvangt in de studio in Vilvoorde dagelijks gasten en geeft met verrassende reportages een andere kijk op de voorbije dag.

Het is voor Davy Parmentier de eerste keer dat hij een programma presenteert.

Davy Parmentier: “Het is elke keer weer spannend om een nieuw programma op de kijker los te laten. Nu krijgt dit gevoel nog een extra dimensie omdat ik zelf voor de eerste keer de rol van presentator opneem. Het late uitzenduur is in dat opzicht een voordeel: het is namelijk een ideaal moment om te experimenteren, met een nieuw format én een nieuwe host.”

Wie is Davy?

Davy Parmentier (36 jaar) groeide op aan de kust. Hij studeerde Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent en ging meteen daarna aan de slag bij de VRT als eindredacteur. Hij werd er de drijvende kracht achter showprogramma’s als Steracteur, Sterartiest, Eurosong en Peter Live. In 2011 maakte hij de overstap naar de Medialaan en drukte zijn stempel als Hoofd Ontwikkeling op VTM-programma’s zoals K3 zkt K3, Manneke Paul en Beste Kijkers. Sinds 2016 is Davy Parmentier creatief directeur bij DPG Media. Binnenkort maakt hij zijn debuut als presentator.