Koen Wauters over euthanasie bij voltooid leven

Koen vindt het belangrijk dat het euthanasiedebat uitgebreid wordt: “Gezien we euthanasie nu al kunnen aanvragen voor hevige pijnen of bij een mentaal breekpunt waarop je zegt ‘nu moet het kunnen’, en het dan beslist wordt door een commissie van dokters, zou ik hopen dat dat ook mogelijk zou zijn voor dit soort situaties. Hoogbejaarde mensen bij hun volle verstand… Ik kan me inbeelden dat ik op zo’n punt kom waarop ik denk: ik heb geleefd voor vier, het is goed geweest. Voor iedereen is dat anders, en dat maakt het ook zo’n super moeilijke discussie. Maar we mogen die niet uit de weg gaan.”