Motorcrosslegende en meervoudig wereldkampioen Stefan Everts laat in Wat een Dag in zijn hart kijken, sinds hij een jaar geleden getroffen werd door malaria en door het oog van de naald is gekropen. "Wie had dat durven denken dat het mij zou overkomen. Ik heb altijd een risicosport gedaan en nu zou ik bijna sterven door een mug". Kim Clijsters, Joël Smets en Marnicq Bervoets betuigen hun respect voor deze straffe sportman.