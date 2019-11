Isabelle A was vorige week te gast bij 'Wat een Dag'. Daar kreeg ze een plakkerige verrassing van host Davy: een chocoladebad. Achteraf was in de pers te lezen dat Isabelle A daar niet erg gelukkig mee was. Wij nodigden haar opnieuw uit om te achterhalen of ze nu écht zo boos is.