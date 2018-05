Dit was de allereerste sketch van Wat Als?

Wat als Barbie een echte vrouw was?

Wat als dokters praten zoals ze schrijven?

Wat als moderne dans toegankelijker was?

Wat als justitie mee was met z'n tijd?

Wat als Beethoven Elise niet kon uitstaan?

De comedy show 'WAT ALS?' sleurt je mee in een nieuwe realiteit, in het leven zoals het nét niet is. Nu eens compleet van de pot gerukt, dan weer beangstigend realistisch. Elke sketch is het antwoord op een hypothetische vraag. Elke vraag begint met 'Wat Als'. 'WAT ALS?' is een rollercoaster aan sketches, met slechts één zekerheid: er zijn geen zekerheden meer.

Vergeet je vertrouwde realiteit, vergeet alles wat je kent.

'WAT ALS?' is the end of the world as we know it.