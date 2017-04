'Wat Als' en 'Tegen De Sterren Op Live' vallen in de prijzen!

Donderdag 6 april 2017 - MEDIALAAN is blij te mogen aankondigen dat VTM-programma’s ‘WAT ALS?3’ en ‘Tegen De Sterren Op Live’ in de prijzen gevallen zijn op het World Media Festival in Hamburg. Het nieuws bereikte ons via de organisatie.

Op 10 mei 2017 zullen de prijzen tijdens een officiële ceremonie in Hamburg overhandigd worden én zal er op dat moment bovendien nog een overkoepelende prijs uitgereikt worden aan één van de nu reeds bekend gemaakte winnaars per categorie.

Het programma ‘WAT ALS?’ is met de Gouden Medaille voor het recentste, derde seizoen in de categorie Comedy niet aan zijn proefstuk toe in Hamburg. Het eerste seizoen viel in 2012 voor het eerst in de prijzen met een zilveren medaille. Het tweede seizoen won goud in 2013. Met het derde seizoen sleep het programma dus voor de tweede keer goud in de wacht.

Ook schitterend nieuws voor de Live Show van Tegen De Sterren Op 2016 in de categorie Live Entertainment met een zilveren plak. Een dikke pluim ook daar op de hoed van cast en crew.