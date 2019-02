Wantoestanden in de Britse gevangenissen

Nergens in West-Europa zijn er zoveel gevangenen als in Engeland en Wales. Maar er moet bespaard worden, en daardoor zijn de gevangenissen bijzonder onveilig voor de gevangenen zelf én voor de cipiers. Er zijn ook meer en meer drugs te vinden en de ratten en kakkerlakken lopen er door de gangen en de cellen. Niet moeilijk dat velen een kort lontje hebben. In 1 jaar tijd is 20.000 keer een gevangene aangevallen en 7,000 keer een cipier. Dat zijn net geen 74 incidenten per dag. Kijkt U mee naar “Wantoestanden in Britse gevangenissen”.