Walter Grootaers coacht 60-plussers in The Voice Senior

Binnenkort laten muzikale 60-plussers zien wat ze waard zijn op het podium van The Voice. In het allereerste seizoen van The Voice Senior overstijgt het zangtalent dan ook alle leeftijdsgrenzen. Op gebied van coaching kunnen de kandidaten alvast rekenen op één van de meest energieke 60-plussers uit de Vlaamse rockscene. Niemand minder dan opper-Kreuner Walter Grootaers maakt immers zijn debuut als coach. Hij neemt naast 3 collega-coaches, die later worden bekendgemaakt, plaats in de draaistoelen.

Walter Grootaers is al 4 decennia lang frontman van De Kreuners en een begrip in de Vlaamse muziekwereld. Zijn publiek in enkele seconden op temperatuur krijgen, kan hij als de beste. Die ontembare passie voor muziek hoopt hij ook bij de kandidaten van The Voice Senior te ontdekken. “Ik word stilaan de ouderdomsdeken van de Vlaamse rock, maar zou me eerder de mascotte van die Vlaamse rock willen noemen”, lacht Walter. “Tegelijkertijd ben ik ook het levend bewijs dat het amuseren op een podium niet stopt na je 60ste. In The Voice Senior wil ik graag naar gelijkgestemde zielen op zoek gaan: zangers en zangeressen die nog graag voluit gaan en het niet erg vinden als ze daar de volgende dag wat last van hebben (lacht).”

De opnames van The Voice Senior gaan dit najaar van start. 60-plussers die een plekje willen bemachtigen in team Walter, of bij één van zijn collega-coaches, kunnen zich nog steeds HIER inschrijven.