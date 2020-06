ELKE VRIJDAG EEN NIEUWE AFLEVERING In 't Zit In De Familie bundelen de Familie-acteurs de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten uit de voorbije 29 seizoenen. Die beelden gieten ze telkens in een unieke top 5, die ze aanvullen met persoonlijke anekdotes of goed bewaarde verhalen van tijdens de opnames.