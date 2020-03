Nieuwsankers Freek Braeckman en Birgit Van Mol uit voorzorg in quarantaine

Faroek Özgünes versterkt team voor late VTM NIEUWS-update

VTM NIEUWS-ankers Freek Braeckman en Birgit Van Mol zijn momenteel even in quarantaine thuis. Dat werd daarnet verteld in het nieuws van 13u. Zowel Freek als Birgit voelen zich wat ziek, nemen daarom geen enkel risico en blijven uit voorzorg thuis in quarantaine. Stef Wauters, Dany Verstraeten en Cathérine Moerkerke doen de nieuwsuitzendingen van 13u, 17u45 en 19u. Omdat de nieuwshonger zo groot is, gaat VTM NIEUWS ook door met de late nieuwsupdates rond 22u30. Faroek Özgünes neemt voortaan een deel van die late VTM NIEUWS-updates voor zijn rekening.

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. VTM NIEUWS: “De gezondheid van Freek en Birgit komen natuurlijk op de eerste plaats. En we vinden het heel belangrijk dat ze dit signaal ook geven: beter geen enkel risico nemen en thuisblijven als ze zich niet 100% gezond voelen. Faroek gaat ons team van ankers nu versterken voor een deel van onze late VTM NIEUWS-updates. Faroek heeft jarenlang ervaring als journalist én anker en wordt bijgestaan door een geweldige redactie, die dag en nacht werkt. We gaan er elke dag voor om de Vlaming goed, betrouwbaar en deskundig te informeren en gaan daarom ook zeker door met onze extra laatavonduitzendingen.”