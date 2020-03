‘Helden van Hier: Corona’: Welke helden houden het land draaiende in tijden van corona?

Vanaf morgen, maandag 23 maart, een unieke blik achter de schermen bij hulpverleners, zorgverstrekkers en experten sinds start coronacrisis.

Wie zijn de Helden die het land draaiende houden terwijl het getroffen wordt door de corona-pandemie? Met ‘Helden van Hier: Corona’ wil VTM NIEUWS als eerbetoon aan de zorgsector tonen hoe de coronacrisis eraan toegaat door de ogen van hulpverleners en zorgverstrekkers. De opnames van de reeks startten aan de vooravond van de strenge maatregelen die op 12 maart werden aangekondigd door de overheid. De helden van nu bevonden zich de afgelopen weken in ziekenhuizen, rusthuizen en bij politie. Ook viroloog Marc Van Ranst werd gevolgd, zowel in zijn professionele omgeving als thuis. Maar ook minder voor de hand liggende mensen zoals begrafenisondernemers komen aan bod. De unieke reeks is vanaf morgen, maandag 23 maart, om 20u35 te zien bij VTM.

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. VTM NIEUWS:“Het is de bedoeling om de helden centraal te zetten die het land nu draaiende houden. We willen Vlaanderen tonen wat er allemaal gebeurt in bijvoorbeeld onze ziekenhuizen en in welke moeilijke omstandigheden ze moeten werken. Het is vandaag zo belangrijk om die beelden te tonen, omdat het hopelijk extra bewustwording kan creëren en mensen nog meer gaat overtuigen om de maatregelen op te volgen. Bij het filmen nemen we trouwens de grootste veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zodat we echt niemand in gevaar brengen. Alle opnames gebeuren natuurlijk in goed overleg met de bevoegde instanties.”

Bodycams en automatische camerasystemen

De reeks is van de hand van productiehuis Geronimo, de makers van Helden van Hier. Het productiehuis maakt al vijf jaar lang docureeksen over de brandweer, politie en de medische discipline bij VTM. Ze is gedraaid in moeilijke omstandigheden door de genomen maatregelen, maar is steeds op een verantwoorde manier gefilmd, in nauw overleg met de ordediensten en de sector.

“Klassieke cameraploegen kregen minder en minder rechtstreekse toegang tot hulpverleners, wat ook logisch is met het oog op hun veiligheid. Dankzij bodycams en automatische camerasystemen kan het werk van de helden ook in deze uitzonderlijke tijden in beeld worden gebracht. Het is dankzij de uitzonderlijke relatie die we de voorbije jaren hebben uitgebouwd met de verschillende hulpdiensten en het grote netwerk dat we daardoor hebben, dat we nu het vertrouwen krijgen om ondanks de bijzonder moeilijke omstandigheden toch te mogen filmen. Dat maakt dit tot een unieke reeks”,vertellen Jasper Moeyaert, hoofd productie van Geronimo, en Emanuel Vanderjeugd, creatief verantwoordelijke van Geronimo.

Stef Wauters praat in VTM NIEUWS Special na met hoofdrolspelers

Na de eerste aflevering op maandag 23 maart, zal VTM NIEUWS-anker Stef Wauters om 21.40 napraten in de nieuwsstudio met een aantal hoofdrolspelers die te zien waren in de reportage. Stef ontvangt in de VTM NIEUWS Special onder andere Marc Van Ranst, die dagenlang gevolgd werd tijdens het uitbreken van de crisis.