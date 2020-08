VTM breidt vanaf het najaar uit met VTM 2, VTM 3 en VTM 4

VAN FAMILIEZENDER NAAR EEN FAMILIE VAN ZENDERS

VTM kleurt opnieuw je dag

Vanaf maandag 31 augustus 2020 transformeert VTM van familiezender naar een familie van zenders. Die dag starten namelijk VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Waar VTM blijft staan voor familie-entertainment, zet VTM 2 in op pittige reality, lokaal en internationaal. VTM 3 zorgt elke dag voor een topfilm, aangevuld met series en sitcoms en VTM 4 zet in op actie en classics. De nieuwe VTM-zenders vervangen de huidige zenders Q2, Vitaya en CAZ. VTM krijgt vanaf 31 augustus ook een ‘nieuwe’ baseline, die velen niet onbekend in de oren zal klinken: VTM kleurt je dag.

VTM 2 wordt een pittige realityzender, met lokale en internationale programma’s. Waar VTM eerder een brede familiezender is voor het hele gezin, is VTM 2 een zender die zich richt op actieve volwassenen.

VTM 2 volgt bijzondere mensen en laat niets onbespreekbaar, ook al is het wat buitengewoon en anders. VTM 2 zal in het najaar maar liefst drie avonden per week lokale programma’s brengen. Een eerste glimp van VTM 2 brengt programma’s als de Vlaamse versie van Ik Vertrek, Blind Getrouwd Australië en een vaste afspraak met de Champions League. Meer nieuws over de nieuwe lokale programma’s bij VTM 2 volgt binnenkort.

VTM 3 wordt dé filmzender in Vlaanderen, aangevuld met heel wat straffe series en sitcom. Bij VTM 3 kunnen kijkers elke dag een film verwachten - van comedy, drama tot arthouse of sci-fi - als Star Wars, Girl en Deadpool, aangevuld met series en sitcom.

VTM 4 is er voor wie graag kijkt naar een stevige portie actie of een nostalgische klassieker. Denk onder andere aan James Bond, Rambo of Top Gear.

De nieuwe VTM-zenders starten uiteraard niet ‘from scratch’, want er zijn al heel wat programma’s over alle tv-zenders van DPG Media heen die graag bekeken worden. Maar er zal wel gerichter gekozen worden per zender wat er waar te zien is én er zullen heel wat lokale programma’s gemaakt worden voor VTM 2.

Dirk Lodewyckx: “Deze nieuwe zenderstrategie zorgt er ook voor dat we meer dan ooit inzetten op lokale programma’s. Voor VTM 2 uiteraard, maar daarnaast produceren we vandaag ook extra content voor onze digitale platformen VTM GO en straks ook voor het nieuwe betalende streaming platform. We vinden dit een belangrijk signaal, zeker in coronatijden, om de lokale productiesector extra zuurstof te geven.”

Kristine Willems gaat aan de slag als channel manager van de nieuwe zenders. Zij was de voorbije jaren Hoofd Factual bij DPG Media en leidde voordien het productiehuis Fremantle Media Belgium en was netmanager van VT4 en VijfTV. Maarten Janssen is sinds maart 2020 aan de slag als channel manager van VTM.

De iconische baseline, die in 1989 werd gelanceerd bij de start van VTM, keert terug. “Kleurt je dag’ is als slogan eigenlijk nooit weggeweest. Hij behoort als het ware tot het erfgoed van Vlaanderen. Met de creatieve en kwalitatieve bijsturingen die we de voorbije jaren op VTM hebben doorgevoerd, geloven we dat we meer dan ooit aan die belofte beantwoorden. De Vlaming entertainen met geestige, spannende en verrassende programma’s is onze reden van bestaan. En vanaf dit najaar doen we dat met vier VTM-zenders. Zo kunnen we elke dag, bij elke Vlaming wat kleur brengen in het leven”, licht Dirk Lodewyckx toe.