Jef Vermassen is de strafste en meest succesvolle advocaat die ons land ooit heeft gekend. Dit jaar is hij zeventig geworden en blikt hij in een speciale, vierdelige reeks van VTM NIEUWS terug op zijn meest ophefmakende zaken uit zijn rijkgevulde loopbaan. Een persoonlijke visie op de evolutie van Assisen van de meester zelf, op basis van waargebeurde nieuwsfeiten.