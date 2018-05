In onze eerste uitzending van FAROEK Live vertelden we over een vechtpartij in het sportpaleis waarbij een concertganger in een coma werd geslagen en nu al verschillende maanden werkonbekwaam is. We lieten een foto zien van iemand die betrokken was bij de feiten, al was zijn rol niet helemaal duidelijk. De politie ontving filmpjes van de vechtpartij zelf, beelden waar de dader op te zien is tijdens het gevecht. Dit kan de identificatie in een stroomversnelling brengen.