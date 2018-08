De wereld rondreizen voor fotoshoots naast de mooiste vrouwen, op de catwalk lopen tijdens de modeweken van Parijs, Milaan en New York. Het leven van een mannelijk model lijkt een droom, maar niets is minder waar, want rijk worden de meesten er niet van. Ze leven in miniscule appartementen en hebben een gigantische schuld aan modellenbureaus. Hun leven is absoluut niet zo glamoureus als het lijkt. Morgenavond in Telefacts Zomer, Topmodel en Straatarm.