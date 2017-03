Niet op TV: "Wauters, alstublieft hé!" 27/03/2017 - 22:40 Bij een goede realityreeks horen goede afspraken! Dus spreken Koen, Tom en Lore een geheime codetaal af. Iedere keer wanneer Koen Wauters een vraag stelt die het koppel liever niet wil beantwoorden, mogen ze antwoorden met "Wauters, alstublieft hé!". Geniaal toch?! Facebook

