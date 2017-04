Niet op TV: Koen Wauters brengt ode aan regerend wereldkampioen, Peter Sagan! 03/04/2017 - 23:00 Zet Koen Wauters, Tom Boonen en regerend wereldkampioen, Peter Sagan in hetzelfde hotel en je krijgt een feestje van jewelste! Alledrie verbleven ze inamelijk n hetzelfde hotel in Doha tijdens het WK 2016. Peter Sagan werd daar wereldkampioen en dat moest gevierd worden! Koen gaf dan ook het beste van zichzelf met zijn versie van "We are the Champions" en één van de aanwezigen kon volgende beelden opnemen met zijn smartphone! Facebook

