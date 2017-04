Na Parijs-Roubaix? Het terras kuisen! 10/04/2017 - 23:00 Wanneer je man stopt met professioneel wielrennen komt er plots heel wat tijd vrij voor andere dingen. Reizen, samen dingen doen en... het terras kuisen. Lore heeft alvast een hele lijst taakjes in haar hoofd voor Tom! Dat gaat wat geven... Facebook

Twitter

Ontdek meer over Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life