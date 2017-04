Lore heeft een hart van goud! 24/04/2017 - 23:00 Lore Van De Weyer is méér dan enkel de vrouw van Tom Boonen. Zo is ze bijvoorbeeld ook de meter van het Belgische Koala Care-project, een project dat zich inzet voor couveuse-ouders. "Elke ouder heeft het recht om in het ziekenhuis bij zijn kind te blijven, behalve de ouders van prematuren. Dat klopt toch niet?”. Ook Jacqueline Boonen moest na de geboorte even de couveuse in en daar zijn énorm ontroerende beelden van. Facebook

