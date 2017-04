Cadeautjestijd! Twee tickets voor Rock Werchter, van Koen voor Tom. 03/04/2017 - 23:00 Koen doet Tom twee tickets voor Rock Werchter 2017 cadeau en dat wordt meteen Toms eerste festival ooit! Terwijl Lore vroeger een echt feestbeest was, concentreerde Tom zich al volledig op zijn carrière. En met resultaat. Maar nu er een einde aan Toms "wielerleven" komt, is het tijd om stoom af te laten! En hoe anders dan met een optreden van zijn favoriete band, System of a Down? Al is Lore een minder grote fan: "Toms muziek? Ik noem dat wegenwerken!". Facebook

