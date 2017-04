"99% van onze tactiek bestaat uit spontane acties!" 10/04/2017 - 23:00 Wielrennen, dat zou wel eens één van de meest tactische steekspellen in de sportwereld kunnen zijn! Aanvallen, uitzakken, vertragen, versnellen, overnemen, uit de wind zetten... Zonder tactiek ben je als wielrenner op voorhand al verloren. Maar je moet je ook kunnen aanpassen, want een koers loopt nooit zoals je het verwacht. Vandaar dat ook 99% van de tactiek tijdens de koers bepaald wordt, volgens Tom. Facebook

