Tine Embrechts en Guga Baúl geven in 'Goed Verlof' eerste hulp bij vakantiekeuzestress

NIEUW ZOMERPROGRAMMA GOED VERLOF SCHUIMT DE LEUKSTE PLEKKEN AF, OP ZOEK NAAR DE IDEALE VAKANTIE

De zomervakantie: iedereen kijkt er elk jaar weer naar uit. Toch zorgt die vakantie vaak ook voor stress. Want wat is nu juist de ideale vakantie? En hoe vind je die ene juiste bestemming die iedereen kan bekoren? Tine Embrechts en Guga Baúl kennen het problem als geen ander en schieten deze zomer 20 duo’s te hulp bij het maken van die moeilijke keuze. In Goed Verlof verkennen ze samen de tofste adresjes in binnen- en buitenland, op zoek naar hun perfecte vakantie.

In het nieuwe zomerprogramma Goed Verlof nemen Tine en Guga elke dag een ander duo mee op pad om de ideale vakantie te vinden. De reizigers kiezen de regio, de rest geven ze uit handen. Tine en Guga stellen hen telkens 3 verschillende en originele formules voor die doen wegdromen, met bijhorende activiteit. Het duo mag de 3 vakanties van onder tot boven testen, goedkeuren en afkeuren. Nadien geven ze punten op het verblijf en de activiteit. De winnende vakantieplek mag rekenen op een boeking door de vakantiegangers.

In Goed Verlof botsen Tine en Guga op een probleem dat hen heel bekend in de oren klinkt. Want welke bestemming kies je als de ene droomt van een luxesuite aan zee en de andere van een chalet in de Ardennen? Wat als een deel van het gezin liever een fikse bergtocht doet, terwijl de rest liever cultuur opsnuift? Tine en Guga worden zelf elk jaar met deze moeilijke keuze geconfronteerd. Zij ondervinden telkens weer hoe moeilijk het is om de ideale reis te vinden voor 2 tieners, een kleuter, een baby en ouders die wat quality time kunnen gebruiken.

“Het is misschien een luxeprobleem, maar wel een probleem waar veel mensen mee worstelen: als je een heel jaar werkt, dan wil je ten volle kunnen genieten van je vakantie”, aldus Tine. “Maar wat doe je als je niet dezelfde verlangens hebt dan je reispartner of hoe zorg je ervoor dat je hele gezin zich kan ontspannen en je zelf ook nog iets aan je verlof hebt? Voor ons met ons gezin van 4 kinderen is dit een heel herkenbare situatie. Het is nu half juni en we hebben nog steeds geen reis geboekt omdat we er zelf niet uit geraken wat een leuke plek is om met 2 pubers, een kleuter en een baby naartoe te gaan en te zorgen dat ook wij 2 nog wat ontspanning hebben. Ik begrijp dan ook dat andere koppels, vrienden of gezinnen er ook niet uit geraken en ga dan ook graag mee op zoek naar leuke plekjes en verborgen parels. Zo heb ik intussen zelf ook heel wat inspiratie opgedaan, zowel in binnen- als buitenland. Uiteindelijk zijn we toch allemaal op zoek naar die vakantieplek waar we het meest relax zijn. Dus wie zin heeft om ideetjes op te doen, kan ik alleen maar aanraden onze zoektochten te volgen.” “Awel ja… Wat mijn vrouwtje zegt. Als ze gelijk heeft, heeft ze gelijk he. Goe gezegd, schat”, rondt Guga af, helemaal in de stijl van het programma, dat doorspekt is met liefdevolle, maar soms ook plagerige, interactie tussen beiden. “Het is de bedoeling dat de mensen een vlucht kunnen nemen uit hun realiteit, dat niemand uit de boot valt, dat ze ondergedompeld worden in een mix van ontspanning en inspanning en wij zijn er om de duo’s doorheen een zorgeloze vakantie te fietsen. Wij proberen te zorgen voor ‘een goed verlof’.”

Goed Verlof is later deze zomer van maandag tot donderdag bij VTM te zien. De precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.