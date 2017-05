Tijd voor de Clouseauhits!

Ze scoren de ene hit na de andere, lieten al de grootste zalen vollopen en namen oorverdovende applauzen in ontvangst. Maar in Liefde voor Muziek voelen zeven muzikale iconen plots het hart in de keel kloppen wanneer ze elkaars nummers in een nieuw jasje steken. Clouseau, Natalia, Bart Peeters, Josje, Gers Pardoel, Lady Linn en Isabelle A treden uit hun comfortzone en laten zich van een kant zien die ze nog niet vaak toonden.

In Liefde voor Muziek leent elke week één artiest de songs uit die zijn of haar carrière hebben bepaald. De centrale gast brengt bovendien aan het einde van de aflevering ook zelf een tribute aan een artiest die veel voor hem of haar betekent. Natalia die zich waagt aan een hiphopnummer van Gers. Clouseau die een K3-hit van Josje onder handen neemt. Bart Peeters die zijn eigen interpretatie geeft aan het repertoire van Lady Linn en Isabelle A. De artiesten zullen zich deze muzikale reis nog lang herinneren.