Mike en Yannick gaan met 100.000 euro naar huis!

“Mijn verwachtingen van het programma zijn hoog, maar dat kan niet anders met een muur van 12 meter.” - Niels Destadsbader

Je hart gaat net als dat van de kandidaten en dat van presentator Niels Destadsbader sneller slaan bij The Wall, een quiz voor duo’s waarvoor je stalen zenuwen, een hoge dosis geluk en vooral veel vertrouwen in je partner moet hebben. Door elkaar goed te kennen, kan je gigantisch veel geld winnen … of verliezen