Zo filmden we die coole clip

Dit seizoen van The Voice van Vlaanderen introduceren we een nieuwe spelregel. Tijdens vorige seizoenen konden de coaches al kandidaten stealen, maar nu maken de gewone Steals plaats voor de Non Stop Steals!

De coaches kunnen net zoals vroeger nog altijd kandidaten stealen die een Battle verloren hebben. Nieuw is dat ze nu hun eerdere Steals kunnen herroepen en inwisselen voor een kandidaat die naar hun mening nóg beter is dan de vorige! Elke coach krijgt één sofa, maar helaas is in elke sofa slechts plaats voor twee kandidaten. Eens ze volzet is, kan de coach nog stealen, maar hij moet die kandidaat dan wisselen voor een eerder gekozen kandidaat. Het is dus telkens bang afwachten voor de kandidaten op de sofa. Zij zijn pas na de laatste Battle van hun team zeker van hun plekje in de liveshows. Het wordt dus extra spannend tijdens de Battles!

“Het is misschien hard, maar op het einde van de rit kan er op deze manier wel meer talent mee”, vindt coach Alex Callier. Per team zullen uiteindelijk 8 talenten naar de liveshows gaan.