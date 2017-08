Zijn jullie klaar voor the Clash of the Titans?

In het vijfde seizoen van The Voice van Vlaanderen binden vier absolute autoriteiten uit de Vlaamse muziekwereld de strijd aan met elkaar. Ze gaan allemaal op zoek naar die ene vocale parel die hun team naar de overwinning kan loodsen. Onder hen een nieuw – bekend – gezicht, want coach Alex Callier is terug van weggeweest. Hij neemt samen met kleppers Koen Wauters, Natalia en Bart Peeters weer plaats op de coachstoel.

“Op zoek gaan naar nieuw talent is mijn tweede natuur. De intense spanning van de Blind Auditions, het coachen tijdens de Battles, het zien schitteren van talent in de liveshows: ik neem met veel plezier terug plaats op de draaistoel. Dit jaar is de ‘grain’ totaal passé voor mij. Ik ben vooral op zoek naar mensen die echt zijn. Die mij kunnen raken door een verhaal op de juiste manier te vertellen”, aldus Alex.

Niet alleen een nieuw gezicht binnen The Voice, maar het is ook het vijfde seizoen voor ancien Koen Wauters. Na de winst van team Koen met Lola vorig seizoen heeft hij er uiteraard extra zin in dit jaar!

Extra spanning door verrassende steals

Dit jaar zijn de Steals die tijdens de Battles gebeuren extra spannend! Want wie door een andere coach wordt gestealed, is niet langer zeker van een plekje in de liveshows. De coach kan namelijk zijn Steal herroepen na het zien van een betere Battle en deze inruilen voor een andere kandidaat. Nieuws dat bij de kandidaten inslaat als een bom! Het wordt voor hen nu bang afwachten tot alle Battles van hun team achter de rug zijn. Pas dan zijn ze zeker van hun herkansing en hun plek in de liveshows. Maar deze nieuwigheid zorgt ook voor extra spanning bij de coaches …

Online beleving van The Voice Van Vlaanderen

Ook dit jaar kan je heel wat uniek backstage- en videomateriaal van de coaches en talenten terugvinden op de website en sociale media. Maar je kan ook zelf coach spelen via de eigen The Voice Van Vlaanderen module in de VTM-app. Deze update vind je terug bij de start van het nieuwe seizoen, in de app- of play-store.

Bij Qmusic valt er ook heel wat extra te beleven rond The Voice. Elke vrijdagavond na de uitzending ontvangt Q-dj Vincent Fierens enkele kandidaten uit de aflevering van die avond voor een intiem miniconcert in de Q-studio.

Op vrijdag 8 september worden de eerste talenten opgespoord tijdens de Blind Auditions, om 20.40 bij VTM.