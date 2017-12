Amber zette de laatste weken al enkele memorabele performances neer; ze kroop in de huid van Freddie Mercury, trok de pumps aan van Beyoncé en trad in de voetsporen van Billie Joel. Vanavond zien we haar als Stefani Joanne Angelina Germanotta. Stefani wie? Stefani a.k.a. Lady Gaga that is. Met ‘You and I’ probeert Amber een plaatsje in de finale van The Voice te bemachtigen.