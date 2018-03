The Voice zoekt nieuw talent!

Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent. Daarom gaan we op zoek naar zangtalent van werkelijk álle leeftijden. Naast nieuwe seizoenen van The Voice van Vlaanderen en The Voice Kids starten er ook voorbereidingen van de allereerste The Voice Senior. Daarin wordt het podium volledig vrijgemaakt voor 60-plussers met een straffe stem. Inschrijven voor de verschillende Voice-audities kan hier.

De opnames van The Voice Senior, The Voice Kids en The Voice van Vlaanderen starten nog deze zomer. Welke coaches in de draaistoelen plaatsnemen wordt later bekendgemaakt.