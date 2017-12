Special guest in de finale van The Voice van Vlaanderen 2017! Ex-coach Regi was op zoek naar de opvolger van zijn vorige single ‘Ready To Go’. Na een telefoontje met zangeres OT (Olivia Trappeniers; ex-deelneemster The Voice 2016) doken de twee samen de studio in en dat leidde tot de knaller: ‘You Have A Heart’.