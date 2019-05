Over Petra wordt er wel eens gezegd dat ze ‘de krachtigste stem’ heeft van alle deelnemers. Met die stem blies ze tijdens de afgelopen weken coach Bart meermaals van zijn sokken. In de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen probeert ze dit over te doen met de hit van Mark Ronson en Miley Cyrus; ‘Nothing Breaks Like A Heart’.