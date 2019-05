Karim is geen onbekende bij The Voice van Vlaanderen. Hij belandde in seizoen 1 in Team Natalia. Zij draaide dit jaar opnieuw, maar Karim koos deze keer voor Team Bart. In de eerste live brengt hij een nummer van Adamski en neemt hij de vocals van the one and only Seal over. En hoe? Volgens Natalia: “Er zo over, dat het weer goed wordt!”