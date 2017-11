Mike veroverde harten tijdens zijn Blind Audition. Hij bracht er zijn versie van ‘Dancing On My Own’ in de versie van Calum Scott. Mike stond voor The Voice van Vlaanderen nooit voor een publiek, dus zijn eerste liveshow wordt gegarandeerd een hele ervaring. Vanavond zorgt hij opnieuw voor kippenvel met ‘Sign Of The Times’ van Harry Styles.