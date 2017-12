De piepjonge Luka wist door haar duistere versie van 'Sweet Dreams' de coaches rond haar vinger te winden. Alex werd de gelukkige coach...Tijdens de battles nam ze het op tegen haar naamgenoot 'Luca'. Ze brachten een prachtig duet van 'Someone That Loves You'. Voor de tweede keer kon ze Alex overtuigen...Tijdens de eerste liveshow bracht ze 'Running Up That Hill'. Een single van de Engelse singer-songwriter Kate Bush. Een klassieker uit de jaren 80 gebracht door een jonkie uit de nillies...De halve finale sloot ze mooi af met 'Bitter Sweet Symphony' van The Verve. Zo wist ze een plaats in de finale te verzilveren...