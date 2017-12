Met trillende handen begon Bonni aan zijn blind audition. Al gauw kon hij de coaches overtuigen met zijn intieme versie van de 'The Man Who Can't Be Moved' van The Script. Het lot van Bonni ligt in Koen's handen...In de battles nam hij het op tegen Tomi, ze brachten er een prachtige versie van 'Wonderful World'. Hij kon de coaches overtuigen door zijn unieke stem...In zijn eerste liveshow bezorgde hij iedereen kippenvel. Met de cover van 'Perfect' van Ed Sheeran bracht hij ons al een beetje in de kerstsfeer...In de halve finale trad hij uit zijn comfortzone met een meer up-tempo nummer en toonde hij ons zijn beste dancemoves...Als kers op de taart kreeg hij de kans om 'The Script' te ontmoeten...