Tijdens zijn blind audition ontpopte Bert tot een rasechte rocker. Hij bracht 'Run to the Hills' van Iron Maiden. Hij zong zich naar de battles en koos Natalia als uitverkorene...Bert moest het opnemen tegen Kalina en blies alweer iedereen omver. Twee ijzersterke kandidaten, dus het werd een spannende battle...In de eerste liveshow brak hij al direct 'het kot af' met 'Whole Lotta Rosie'. Opnieuw een gitaar-classic van formaat waarmee hij de studio op stelten zette...In de halve finale waande hij zich even Rocky Balboa met zijn versie van 'Eye of the Tiger'. Hopelijk zien we die schitterende stijl terug in de finale...